МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. ВТБ планирует в 2024 году запустить брокерское обслуживание юридических лиц, сообщил журналистам руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук. В ВТБ спрогнозировали рост перевозок по ключевым транспортным коридорам

"Мы планируем расширять бизнес и в следующем году предлагать брокерское обслуживание не только физическим, но и юридическим лицам, от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономики", — сказал он в кулуарах форума ВТБ "Россия зовёт!".

По его словам, это позволит юрлицам самостоятельно или с использованием услуги инвестиционного консультирования управлять ликвидностью и рисками на фондовом, срочном и денежном рынках. У юрлиц будет возможность размещать свободные средства через сделки РЕПО, торговать ценными бумагами, а также хеджировать валютные риски срочными контрактами на Мосбирже.

Кроме того, в планах банка – расширение предложения собственных структурных продуктов для юрлиц с учетом их потребностей и специфики бизнеса.

"Мы уже видим достаточно устойчивый спрос на брокерские продукты со стороны потенциальных корпоративных клиентов", — отметил он.