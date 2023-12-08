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ВТБ запустит брокерское обслуживание юридических лиц
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ВТБ планирует в 2024 году запустить брокерское обслуживание юридических лиц, сообщил журналистам руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук... ПРАЙМ, 08.12.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, втб, юрлица, брокеры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. ВТБ планирует в 2024 году запустить брокерское обслуживание юридических лиц, сообщил журналистам руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Виталий Сергейчук.
"Мы планируем расширять бизнес и в следующем году предлагать брокерское обслуживание не только физическим, но и юридическим лицам, от институциональных инвесторов до компаний из разных секторов экономики", — сказал он в кулуарах форума ВТБ "Россия зовёт!".
По его словам, это позволит юрлицам самостоятельно или с использованием услуги инвестиционного консультирования управлять ликвидностью и рисками на фондовом, срочном и денежном рынках. У юрлиц будет возможность размещать свободные средства через сделки РЕПО, торговать ценными бумагами, а также хеджировать валютные риски срочными контрактами на Мосбирже.
Кроме того, в планах банка – расширение предложения собственных структурных продуктов для юрлиц с учетом их потребностей и специфики бизнеса.
"Мы уже видим достаточно устойчивый спрос на брокерские продукты со стороны потенциальных корпоративных клиентов", — отметил он.