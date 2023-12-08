Миронов предложил обязать банки погашать кредиты граждан с низким доходом
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Инициатива обязать банки выделять пять процентов от годовой прибыли на погашение потребительских кредитов граждан поможет семьям с низкими доходами, пострадавшим от стихийных действий или мошенничества, пояснил лидер партии СРЗП Сергей Миронов.
Миронов предложил "снизить уровень суммарной задолженности населения за счет частичного погашения потребительских и ипотечных кредитов за счет прибыли банка".
Партия выступила за то, чтобы обязать банки выделять 5% от прибыли по итогам года на погашение кредитов для отдельных групп населения на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей на одного гражданина, порядок и очередность погашения кредитов граждан будет определен ЦБ РФ.
"По нашему мнению, такая возможность должна появиться у граждан с детьми, с низкими доходами, у пострадавших от пожара, наводнения, землетрясения или военных действий. При этом среднедушевой доход их семьи должен составлять менее полуторной величины регионального прожиточного минимума", — пояснил Миронов инициативу.
Миронов добавил, что от обязанности погашать кредит необходимо освободить родственников заемщика, если их доход не превышает полуторной величины регионального прожиточного минимума.
По его словам, количество заемщиков с тремя и более кредитами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% и достигло 11,2 миллиона человек, а число заемщиков с двумя кредитами за тот же период выросло на 7,5% и достигло 10 миллионов человек.
Согласно данным ЦБ, на сентябрь 2023 года суммарная задолженность россиян составляет более 30,22 триллиона рублей, общий размер просроченной задолженности по отношению к началу 2023 года увеличился с 1,08 триллиона рублей до 1,11 триллиона рублей.
https://1prime.ru/banks/20231208/842509400.html