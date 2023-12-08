МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Инициатива обязать банки выделять пять процентов от годовой прибыли на погашение потребительских кредитов граждан поможет семьям с низкими доходами, пострадавшим от стихийных действий или мошенничества, пояснил лидер партии СРЗП Сергей Миронов. Банки обяжут гарантировать кешбэк за Систему быстрых платежей

Миронов предложил "снизить уровень суммарной задолженности населения за счет частичного погашения потребительских и ипотечных кредитов за счет прибыли банка".

Партия выступила за то, чтобы обязать банки выделять 5% от прибыли по итогам года на погашение кредитов для отдельных групп населения на сумму, не превышающую 600 тысяч рублей на одного гражданина, порядок и очередность погашения кредитов граждан будет определен ЦБ РФ.

"По нашему мнению, такая возможность должна появиться у граждан с детьми, с низкими доходами, у пострадавших от пожара, наводнения, землетрясения или военных действий. При этом среднедушевой доход их семьи должен составлять менее полуторной величины регионального прожиточного минимума", — пояснил Миронов инициативу.

Миронов добавил, что от обязанности погашать кредит необходимо освободить родственников заемщика, если их доход не превышает полуторной величины регионального прожиточного минимума. Центробанк оценил сроки ипотечной задолженности в России

По его словам, количество заемщиков с тремя и более кредитами только за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% и достигло 11,2 миллиона человек, а число заемщиков с двумя кредитами за тот же период выросло на 7,5% и достигло 10 миллионов человек.

Согласно данным ЦБ, на сентябрь 2023 года суммарная задолженность россиян составляет более 30,22 триллиона рублей, общий размер просроченной задолженности по отношению к началу 2023 года увеличился с 1,08 триллиона рублей до 1,11 триллиона рублей.