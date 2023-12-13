2023-12-13T13:05:00+03:00
2023-12-13T13:11:39+03:00
2023-12-13T13:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231213/842550227.html
Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт "Мир"
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт российской платежной системы "Мир", и в первую очередь обеспечена готовность терминалов в наиболее популярных туристических... ПРАЙМ, 13.12.2023
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, венесуэла, банк, мир
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/10/838361066.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/10/838361066.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/10/838361065.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/10/838361065.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/10/838361053.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83836/10/838361053.jpg
https://1prime.ru/finance/20231206/842472855.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Крупнейший банк-эквайер Венесуэлы начал прием карт российской платежной системы "Мир", и в первую очередь обеспечена готовность терминалов в наиболее популярных туристических районах страны, сообщила пресс-служба платежной системы.
"Платежная система "Мир" сообщает о начале приема российских платежных карт в pos-терминалах крупнейшего банка-эквайрера Венесуэлы — Banco de Venezuela", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в первую очередь, к приему карт подготовлены торгово-сервисные предприятия в наиболее популярных у туристов районах, таких как столичный округ и штаты Нуэва-Эспарта, состоящий из островов Маргарита, Коче и Кубагуа, а также Боливар.
Таким образом, теперь туристы из России могут расплатиться картами "Мир" в магазинах, отелях, ресторанах и других предприятиях, которые обслуживает Banco de Venezuela, делает вывод пресс-служба.
Платежная система также обещает, что количество банков-партнеров платежной системы "Мир" в Венесуэле и география приёма карт продолжит расширяться.