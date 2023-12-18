МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита на размер банковских переводов граждан без открытия счета, пишет РБК, ссылаясь на законопроект. Российские банки заранее отменят комиссии за переводы самому себе

"Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП (электронное средство платежа — прим. ред.) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей", — пояснили газете в Росфинмониторинга.

Как отмечается в публикации, действие поправок распространится на граждан, которые прошли упрощенную идентификацию личности. На сегодняшний же день размер единоразового перевода для этой категории не лимитируется.

По словам представителя Росфинмониторинга, которые передает издание, отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не отвечает международным нормам в области борьбы с финансированием терроризма. При этом было подчеркнуто, что поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов.

Законопроект вносит изменения в "антиотмывочный" закон (115-ФЗ) и закон "О Национальной платежной системе" (161-ФЗ). На следующем этапе поправки будут рассмотрены на заседании правительства. Но в силу они вступят только через год после того, как законопроект примет Госдума.