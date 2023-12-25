МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Сбербанк с 23 декабря 2023 года увеличил максимальную сумму кредита по дальневосточной и арктической ипотеке до 9 с 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. Набиуллина рассказала о перспективах льготной ипотеки в России

Ранее правительство РФ увеличило предельный размер кредита по дальневосточной и арктической ипотеке до 9 с 6 миллионов рублей.

"С 23 декабря 2023 года Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по льготным программам "Дальневосточная ипотека" и "Арктическая ипотека" — с 6 до 9 миллионов рублей для покупки недвижимости на первичном рынке или строительства дома", — говорится в сообщении кредитной организации.

Площадь приобретаемого объекта недвижимости или объекта строительства при этом должна быть более 60 квадратных метров. Ставка по программам составляет от 2% годовых, минимальный первоначальный взнос — 20,1%, а срок кредита — до 20 лет, уточнили в банке.