2023-12-25T10:48:00+03:00
2023-12-25T11:17:46+03:00
2023-12-25T10:48:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231225/842659545.html
Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сбербанк с 23 декабря 2023 года увеличил максимальную сумму кредита по дальневосточной и арктической ипотеке до 9 с 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба кредитной... ПРАЙМ, 25.12.2023
банки, финансы, новости, сбербанк, кредит, ипотека
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089055.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089055.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089054.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089054.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089042.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84208/90/842089042.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231225/842657805.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Сбербанк с 23 декабря 2023 года увеличил максимальную сумму кредита по дальневосточной и арктической ипотеке до 9 с 6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Ранее правительство РФ увеличило предельный размер кредита по дальневосточной и арктической ипотеке до 9 с 6 миллионов рублей.
"С 23 декабря 2023 года Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита по льготным программам "Дальневосточная ипотека" и "Арктическая ипотека" — с 6 до 9 миллионов рублей для покупки недвижимости на первичном рынке или строительства дома", — говорится в сообщении кредитной организации.
Площадь приобретаемого объекта недвижимости или объекта строительства при этом должна быть более 60 квадратных метров. Ставка по программам составляет от 2% годовых, минимальный первоначальный взнос — 20,1%, а срок кредита — до 20 лет, уточнили в банке.