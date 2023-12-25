МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России установил правила информирования клиентов исламского банкинга, они вступят в силу с 5 января 2024 года, следует из сообщения регулятора. Финансовый эксперт оценил пользу от исламских инвестиций в Россию

"Потребителю, желающему заключить договор или совершить сделку по правилам партнерского финансирования, должна быть предоставлена информация об особенностях таких сделок. Перечень необходимой информации и порядок ее предоставления установлены указанием Банка России. Указание вступает в силу 5 января 2024 года", — говорится в сообщении.

Обязательной будет являться информация о том, что средства, которые клиент передает организации по договорам партнерского финансирования, не застрахованы государством. Кроме того, клиента будет необходимо оповестить, куда и каким способом он может направить жалобу, а также об организации, ведущей контроль и надзор за участниками эксперимента.

Все сведения должны быть размещены в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте компании, сообщает ЦБ.

Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом.