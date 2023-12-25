2023-12-25T19:39:44+03:00
2023-12-25T19:39:44+03:00
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2023
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ЦБ установил правила информирования клиентов исламского банкинга
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Банк России установил правила информирования клиентов исламского банкинга, они вступят в силу с 5 января 2024 года, следует из сообщения регулятора. "Потребителю, желающему... ПРАЙМ, 25.12.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, исламский банкинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Банк России установил правила информирования клиентов исламского банкинга, они вступят в силу с 5 января 2024 года, следует из сообщения регулятора.
"Потребителю, желающему заключить договор или совершить сделку по правилам партнерского финансирования, должна быть предоставлена информация об особенностях таких сделок. Перечень необходимой информации и порядок ее предоставления установлены указанием Банка России. Указание вступает в силу 5 января 2024 года", — говорится в сообщении.
Обязательной будет являться информация о том, что средства, которые клиент передает организации по договорам партнерского финансирования, не застрахованы государством. Кроме того, клиента будет необходимо оповестить, куда и каким способом он может направить жалобу, а также об организации, ведущей контроль и надзор за участниками эксперимента.
Все сведения должны быть размещены в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте компании, сообщает ЦБ.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом.