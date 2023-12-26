МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Крупные мировые банки сократили более 60 тысяч сотрудников в уходящем году, следует из подсчетов газеты Financial Times. Эксперты ждут дальнейшего развития исламского банкинга в России

"В 2023 году двадцать крупнейших банков мира сократит как минимум 61 905 рабочих мест. Это сопоставимо с более чем 140 тысячами рабочих мест, сокращенными теми же кредитными организациями во время мирового финансового кризиса 2007-2008 годов", — пишет газета со ссылкой на свои подсчеты.

При этом, по данным газеты, по крайней мере половина сокращений пришлась на организации с Уолл-стрит, чьи инвестиционно-банковские предприятия изо всех сил пытались справиться со скоростью повышения учётных ставок в США и Европе.

А в процентном отношении самые большие сокращения произошли в британском Metro Bank (20%), на втором месте — швейцарский UBS (10%). Тройку лидеров сокращений по доле замыкает представитель Уолл-стрит Goldman Sachs (7%).

"В большинстве банков нет стабильности, нет инвестиций, нет роста, и, вероятно, будут новые сокращения сотрудников", — прокомментировал газете ситуацию владелец компании по подбору персонала Silvermine Partners Ли Такер (Lee Thacker).