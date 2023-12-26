2023-12-26T11:50:43+03:00
2023-12-26T11:50:43+03:00
2023-12-26T11:50:43+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231226/842673641.html
Крупнейшие мировые банки сократили более 60 тысяч сотрудников, пишут СМИ
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Крупные мировые банки сократили более 60 тысяч сотрудников в уходящем году, следует из подсчетов газеты Financial Times. "В 2023 году двадцать крупнейших банков мира сократит как... ПРАЙМ, 26.12.2023
банки, финансы, новости, мир, банки, бизнес, сокращение персонала
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Крупные мировые банки сократили более 60 тысяч сотрудников в уходящем году, следует из подсчетов газеты Financial Times.
"В 2023 году двадцать крупнейших банков мира сократит как минимум 61 905 рабочих мест. Это сопоставимо с более чем 140 тысячами рабочих мест, сокращенными теми же кредитными организациями во время мирового финансового кризиса 2007-2008 годов", — пишет газета со ссылкой на свои подсчеты.
При этом, по данным газеты, по крайней мере половина сокращений пришлась на организации с Уолл-стрит, чьи инвестиционно-банковские предприятия изо всех сил пытались справиться со скоростью повышения учётных ставок в США и Европе.
А в процентном отношении самые большие сокращения произошли в британском Metro Bank (20%), на втором месте — швейцарский UBS (10%). Тройку лидеров сокращений по доле замыкает представитель Уолл-стрит Goldman Sachs (7%).
"В большинстве банков нет стабильности, нет инвестиций, нет роста, и, вероятно, будут новые сокращения сотрудников", — прокомментировал газете ситуацию владелец компании по подбору персонала Silvermine Partners Ли Такер (Lee Thacker).