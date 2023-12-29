МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Московский кредитный банк первым из российских банков выдал российскую карту "Мир" иностранному клиенту на территории другого государства – Таджикистана, сообщила пресс-служба банка. Уход с поста главы НСПК был согласован с ЦБ, заявил Комлев

"МКБ (Московский кредитный банк) первым на российском банковском рынке выдал рублевую карту на базе платежной системы "Мир" иностранному клиенту в столице Таджикистана. МКБ совместно с банком-партнером в Душанбе протестировал новую технологию, позволяющую удаленно идентифицировать клиента", — говорится в сообщении.

Банк планирует продолжить развитие этой технологии в следующем году и сообщит иностранным клиентам об открытии приема заявок на получение карт также в 2024 году.

"В перспективе любой человек, находясь за рубежом, сможет стать обладателем пластиковых карт МКБ на базе платежной системы "Мир". Первый клиент уже получил карту в Таджикистане, в дальнейшем мы продолжим масштабировать и развивать этот проект в течение 2024 года", — рассказал руководитель блока розничного бизнеса банка Максим Лукьянович.

В начале декабря входящий в экосистему Сбербанка сервис "ЮMoney" сообщил, что начал оформлять банковские карты для иностранцев, причем для ее получения можно пройти онлайн регистрацию еще до приезда в Россию. Иностранные туристы могут получить бесплатную карту в столичном аэропорту "Шереметьево".

Власти РФ летом приняли закон, который позволяет российским банкам удаленно открывать счета иностранцам. По новым правилам, человеку достаточно будет обратиться в кредитную организацию в своей стране, пройти идентификацию, а затем подать заявку на открытие счета, вклада и получение карточки в России.

В октябре правительство России утвердило перечень стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях. В список входят из 25 государств, в том числе Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия, Турция.