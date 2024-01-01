МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Норма о праве россиян оформить кредитные каникулы по потребительскому кредиту теперь действует на постоянной основе. Соответствующий закон вступил в силу. Сбербанк отметил улучшение ситуации с реструктуризацией кредитов россиян

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии, затем продлевался. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе.

По одному кредиту или займу можно получить каникулы один раз в связи со снижением дохода заемщика и один раз — если он пострадал в результате чрезвычайной ситуации. Приостановить платежи можно на срок до шести месяцев. Человек сможет рассчитывать на каникулы, если его доход снизился в последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем за предыдущие 12 месяцев, пояснял ЦБ.

Заемщик сам обязан предоставить кредитору документы, подтверждающие право на каникулы. При этом основанием для отказа может быть, в частности, банкротство заемщика, вступившее в силу решение суда или действующие кредитные каникулы по другому закону, например, для участников СВО.

Предельный размер потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, определит правительство РФ. До этого будут действовать предельные значения, установленные в законе: 1,6 миллиона рублей — по автокредитам, 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам, 150 тысяч рублей — по кредитным картам.

В период каникул не начисляется неустойка (штрафы, пени), кредитор не вправе взыскать предмет залога или обратиться к поручителю. При этом проценты начисляются полностью, заемщик их погашает после окончания каникул.

Сведения о предоставлении кредитных каникул останутся в кредитной истории заемщика, но не ухудшат ее.