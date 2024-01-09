МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские банки начнут предупреждать граждан о критичном росте долговой нагрузки. В первую очередь нововведение затронет наиболее закредитованных клиентов, передает РБК со ссылкой на федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2024 года. Миронов рассказал, чьи кредиты обяжут погашать за счет банков

Согласно закону, кредиторы должны рассчитывать для каждого потенциального заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН) и, если значение превышает 50 процентов, информировать клиента о рисках. ПДН, в свою очередь, рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по кредитам к совокупному доходу заемщика.

В издании отметили, что повышенный уровень долговой нагрузки не станет основанием для отказа в кредите. "Банки не будут больше или меньше отказывать клиенту из-за необходимости информировать его о высоком уровне ПДН", — отметил старший вице-президент Ренессанс Банка Алексей Ашурков.

Ранее Банк России отмечал, что кредиты, набранные россиянами за январь-октябрь 2023 года, достигли рекордной суммы в 34,8 триллиона рублей. Большую часть этих кредитов составляют ипотечные займы, поддерживаемые государственными программами.