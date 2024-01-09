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Россиян начнут предупреждать о критичном росте долговой нагрузки
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Российские банки начнут предупреждать граждан о критичном росте долговой нагрузки. В первую очередь нововведение затронет наиболее закредитованных клиентов, передает РБК со... ПРАЙМ, 09.01.2024
банки, финансы, новости, россия, банки, кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российские банки начнут предупреждать граждан о критичном росте долговой нагрузки. В первую очередь нововведение затронет наиболее закредитованных клиентов, передает РБК со ссылкой на федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2024 года.
Согласно закону, кредиторы должны рассчитывать для каждого потенциального заемщика показатель долговой нагрузки (ПДН) и, если значение превышает 50 процентов, информировать клиента о рисках. ПДН, в свою очередь, рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по кредитам к совокупному доходу заемщика.
В издании отметили, что повышенный уровень долговой нагрузки не станет основанием для отказа в кредите. "Банки не будут больше или меньше отказывать клиенту из-за необходимости информировать его о высоком уровне ПДН", — отметил старший вице-президент Ренессанс Банка Алексей Ашурков.
Ранее Банк России отмечал, что кредиты, набранные россиянами за январь-октябрь 2023 года, достигли рекордной суммы в 34,8 триллиона рублей. Большую часть этих кредитов составляют ипотечные займы, поддерживаемые государственными программами.