МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россияне в 2023 году стали реже брать микрозаймы на перекредитование, спрос на них упал до минимального значения с 2020 года, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), результаты которого есть у РИА Новости. Россияне впервые заплатят налог на прибыль с вкладов

"Снижение заявок на получение микрозаймов с целью перекредитоваться наблюдается второй год подряд, а на отрезке 2020-2023 годов показатель достиг минимального значения", — сказано в материалах.

Так, согласно исследованию, в 2020 году доля запросов на получение средств для погашения уже имеющихся банковских кредитов составляла 8,6%, в 2021 году — 10,5%, в 2022 году — 6,2%, в 2023 году — 4,7%.

Аналитики считают, что сокращение количества желающих взять микрозайм на погашение кредита в 2022 году произошло на фоне общего снижения доступности кредитов для населения в связи с ужесточением банками скоринговых политик и удорожанием кредитов из-за роста ключевой ставки. Также россияне активнее, чем в 2020 году, пользовались механизмом кредитных каникул.

При этом в 2023 году объемы банковского кредитования восстанавливались, однако спрос на займы для перекредитования сохранил тенденцию к снижению, указывают эксперты. Граждане в той или иной степени продолжили придерживаться сберегательной модели финансового поведения и изначально рациональнее подходили к расчету сумм кредитных средств и собственных возможностей по выплате долга.

Одновременно, по словам главы Moneyman Александра Пустовита, сказалось и усиление регулирования сектора МФО, когда участники рынка снизили предложение прежде всего для закредитованных заемщиков.

"Сталкиваясь на этом фоне с отказами, граждане переставали обращаться за займами на перекредитование", — заключил Пустовит.