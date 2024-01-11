МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России вернется к цели в 4% только в 2025 году, при этом для достижения таргета ЦБ должен будет сдерживать кредитование всеми доступными способами, сохраняя ключевую ставку высокой длительное время и ужесточая регулирование, прокомментировал РИА Новости главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Российские банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов

Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что значительные действия Центрального банка и правительства направлены на то, чтобы подавлять инфляцию, и страна выйдет на целевые показатели. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция будет находиться в диапазоне 4-4,5% в конце 2024 года. Цель ЦБ по инфляции установлена на уровне 4%.

"Вероятность достижения целевых темпов инфляции к концу текущего года невысока. Скорее всего, Банк России придет к 4% по инфляции уже в 2025 году при условии нормализации кредитования, невысокой волатильности курса рубля и нормализации темпа роста заработных плат. Для достижения цели по инфляции придется сдерживать кредитование всеми доступными способами. Вероятно, потребуется более длительный период сохранения высоких ставок и/или ужесточения ограничительных мер по кредитованию", — считает аналитик.

Текущую ситуацию с повышенной инфляцией от предыдущих отличает серьезное бюджетное стимулирование экономики и дефицит рабочей силы, отметил он. А снижение кредитования в России сейчас в основном происходит из-за не высокой ключевой ставки, а ограничительных мер, включая повышение первоначальных взносов по ипотеке.

Он напомнил, что заработные платы стимулируют кредитование, а повышенные инфляционные ожидания, в том числе из-за ослабления рубля в 2023 году, делают население менее восприимчивым к высоким ставкам. При этом рост зарплат преимущественно наблюдается у населения с низкими доходами, у которых на протяжении долгого времени было недофинансирование спроса, а сейчас сформировалось отложенное потребление.

"Норма сбережения в этом случае низкая и менее чувствительна к ставке процента. Бизнес в свою очередь активно кредитуется, видя сохраняющийся высокий спрос и ожидая снижение ставки в середине 2024 года", — отметил Федоров.