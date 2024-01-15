МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Банк России видит риски во взимании банками комиссий с застройщиков при льготной ипотеке: они в итоге могут быть переложены в цены на жилье, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. ЦБ сообщил о рекордном росте объема денежной массы России

"Банк России считает, что несмотря на изменение условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, они остаются прибыльными для банков. При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски", — говорится в сообщении.

ЦБ пояснил, что выдача банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию, снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования.

"Комиссии могут быть в конечном итоге переложены застройщиками в цены, что увеличит разрыв цен между первичным и вторичным рынком жилья. Это несет риски для ипотечных заемщиков", — добавили в регуляторе.

Кроме того, Центробанк предложил "ДОМ.РФ" рассмотреть расширение лимита по льготной ипотеке для тех банков, которые не вводят комиссии для застройщиков.

"Предлагаем оператору программы АО "ДОМ.РФ" для выравнивания ситуации рассмотреть вопрос о расширении лимита на выдачу льготных ипотечных кредитов для тех банков, которые не вводят комиссии", — говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что, по мнению Банка России, несмотря на изменение условий льготных государственных программ ипотечного кредитования, они остаются прибыльными для банков. При этом взимание комиссий за выдачу льготных ипотечных кредитов создает риски для ипотечных заемщиков.