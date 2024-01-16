МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. ВТБ предлагает вернуть сниженный ранее размер субсидии банкам в рамках льготной ипотеки и сделать программу более адресной, заявил журналистам заместитель председателя правления банка Георгий Горшков в рамках Дня финансов на площадке международной выставки-форума "Россия". Банки в декабре выдали максимальный объем льготной ипотеки

В конце прошлого года Сбербанк сообщил, что с 11 января будет выдавать льготную ипотеку на покупку жилья только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком, что объяснялось снижением размера госсубсидии банкам по программе. Позднее к этому решению присоединились ВТБ и Альфа-банк. Такое решение банки приняли после снижения в конце декабря на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидий, получаемых банками в рамках льготных программ. В сентябре прошлого года субсидии уже понижались на 0,5 процентного пункта.

"Мы предлагаем вернуть размер субсидии кредиторам на 1 процентный пункт, до значения в 2,5 процентных пункта, что сделает развитие рынка предсказуемым и понятным для всех участников. Плюс сделать ипотеку с господдержкой более адресной, к примеру – для социальных категорий населения, кому действительно нужна поддержка при покупке квартир", — заявил Горшков.

Комментируя решение об изменении условий выдач таких кредитов, он указал, что в данных условиях у банка было только два варианта — прекратить выдавать убыточные кредиты, то есть фактически всю льготную ипотеку, или решить вопрос "совместно с аккредитованными застройщиками".

"ВТБ сотрудничает с абсолютным большинством застройщиков России. Наши партнеры – это тысячи компаний по всей стране, в том числе – крупнейшие застройщики. Подавляющая их часть заявила о готовности работать по новым условиям, со всеми компаниями мы находимся в постоянном контакте. Главное, что мы сохраняем для заемщиков широкий выбор объектов недвижимости", — заявил он.

По словам Горшкова, в условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 процентного пункта по всем госпрограммам с конца 2023 года выдачи льготной ипотеки де-факто стали для банков убыточными. "Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной. У других крупных игроков ситуация аналогичная", — отметил он.