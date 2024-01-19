МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Банки в России с 21 января будут обязаны включать в расчет полной стоимости кредита (ПСК) все возможные расходы заемщика при выдаче кредита, сообщил Центробанк. ЦБ рассмотрит возможность ограничения ставок по специальным кредитам

"В январе 2024 года вступает в силу новая методика расчета ПСК: в итоговом значении будут учитываться все расходы заемщика на допуслуги – иными словами, все платежи, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на менее выгодных для заемщика условиях. Новая методика должна исключить возможность банков занижать значения ПСК",- сказано в сообщении Банка России.

Речь идет о включении в ПСК дополнительных платежей, которые раньше оставались за скобками, это — страховки, комиссии от продажи прочих услуг и так далее. Соответствующая норма вступает в силу с 21 января 2024 года.

ЦБ пояснил, что данные изменения не повлияют на реальную стоимость кредита, так как заемщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий — просто теперь они будут отражены в ПСК, что позволит гражданам сравнивать и более объективно оценивать предложения банковских услуг при принятии решения.

Регулятор указал также, что банки уже давно раскрывают заемщику ПСК на первой странице кредитного договора, однако на деле они часто занижали ее значение, не включая в расчет все расходы по кредиту. При этом в рекламе же банки нередко показывали еще более привлекательные процентные ставки без учета комиссий за продажу допуслуг, которые впоследствии включались в ПСК. Для искоренения такой практики и для того, чтобы еще на этапе выбора банка заемщик понимал, во что ему на самом деле обойдется кредит, принят закон, устанавливающий новые правила расчета и информирования о ПСК.

В октябре 2023 года вступила в силу норма закона, которая обязывает кредитные организации указывать в рекламе диапазон значений полной стоимости кредита при раскрытии информации о процентных ставках таким же размером шрифта, как и сама ставка, напомнил регулятор.

Аналогичный подход банки должны будут использовать и при размещении информации о кредитных продуктах на своих сайтах и в маркетинговых материалах с 21 января 2024 года.