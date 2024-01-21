МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Банки России теперь обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах и в офисах, а не только заманчивые ставки. Соответствующая норма закона вступила в силу с 21 января. Банки обяжут включать в расчет стоимости кредита все расходы заемщика

С 23 октября прошлого года в России вступил в силу закон, согласно которому российские кредитные организации обязаны в рекламе своих продуктов указывать полную стоимость кредита в процентах годовых и дополнительные условия. Закон тем самым запрещает банкам и микрофинансовым организациям рекламировать только "привлекательные" процентные ставки. При этом речь шла только о той рекламе финансовых продуктов, которая размещена на сторонних носителях и сайтах.

Вступившие в силу с 21 января нормы закона обязывают кредиторов в рекламе, на сайте, в мобильном приложении и офисе указывать рядом со ставкой диапазон значений ПСК таким же шрифтом, пояснила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заёмщиков" Александра Пожарская. При этом она напомнила, что ФАС и Центробанк еще раньше призывали рынок к прозрачности – их совместные рекомендации о раскрытии параметров финансовых продуктов вышли ещё в феврале прошлого года.

По словам эксперта, многие участники рынка прислушались к этому сигналу и уже давно занимаются перестройкой своего маркетинга. "Но практика показывает, что крупные банки такие призывы только принимают к сведению. Исполняют они лишь требования закона и приступают к этому только в момент вступления нормы в силу", — отметила она.

"Существует вероятность того, что некоторые банки "опоздают", поскольку наказание за неисполнение этой нормы, на наш взгляд, довольно мягкое – штрафы не чувствительные. Но поскольку предполагается публично объявлять нарушителей, а рынок в основном дорожит репутацией, мы полагаем, что таких случаев будет немного", — добавила она.

В конце декабря прошлого года директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов призвал банки к сознательности и попросил не указывать низкие ставки по кредитам, которые невозможны. В противном случае ЦБ примет меры, отметил он.