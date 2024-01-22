МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Количество реструктурированных кредитов физических лиц — клиентов Сбербанка сократилось на 36 процентов в прошлом году, а их общий объем составил 60 миллиардов рублей, следует из сообщения банка. Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей средств клиентов

Отмечается, что число реструктурированных розничных займов в кредитной организации снизилось на 36 процентов по итогам года, так как клиенты повысили финансовую дисциплину и стали реже обращаться за реструктуризацией кредитов.

При этом средняя величина реструктурированного займа выросла на три процента и составила 435 тысяч рублей, (по сравнению с 421 тысячей в 2022 году).

Уточняется, что чаще всего физлица обращались за реструктуризацией потребительских кредитов – в прошедшем году их доля в общем количестве реструктуризаций составила 85 процента. На втором месте – кредитные карты, с долей восемь процентов. На третьем – ипотека с долей семь процентов.

"В 2023 году мы реструктурировали 138 тысяч кредитов на 60 миллиардов рублей — это без учета госпрограммы кредитных каникул для военнослужащих… Основная часть операций происходит в "Сбербанк онлайне": 87 процентов заявок на программы реструктуризации поступает оттуда, почти 76 процентов — там же подписываются. И 30 процентов онлайн-реструктуризаций мы проводим за семь минут", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Стало известно, как будут выбивать долги россиян после 1 февраля

Сообщается также, что количество сделок с комплексным урегулированием задолженности (программой помощи людям с действующими кредитами в разных банках, которые попали в "сложную финансовую ситуацию") превысило шесть тысяч, а их общая сумма достигла 2,9 миллиарда рублей.

Реструктуризация — это изменение условий действующего кредита для тех, кто оказался в сложной ситуации. В перечень таких ситуаций включены существенное сокращение доходов, потеря работы, уход в декретный отпуск или отпуск по уходу за ребенком, потеря трудоспособности, невозможность зарабатывать в связи с травмой и другие.

Отмечается, что реструктуризация предполагает получение отсрочки на погашение кредита и процентов, либо увеличение срока кредита.