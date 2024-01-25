МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. После пересмотра в январе условий по льготной ипотеке на сделки стали реже выходить клиенты-инвесторы, а не обычные покупатели жилья, рассказал РБК первый зампред Сбербанка Кирилл Царев. Банки высказались о возможных изменениях в программе семейной ипотеки

По его словам, в банке видят, что, если квартира действительно нужна, то клиент ищет те или иные варианты, "как ее все равно приобрести".

"Если это был вопрос больше инвестиционный, желание на возникших процентных спредах что-то получить, тогда, возможно, проще от этой сделки отказаться", — отметил Царев.

Он также рассказал, что клиентов, получивших одобрение по льготной ипотеке в прошлом году, но не успевших выйти на сделку до вступления в силу новых условий, "не так много", но конкретных данных не назвал.

Царев отметил, что программа льготной ипотеки для банков стала фактически убыточной. Он объяснил это корректировкой требований по первоначальному взносу и размера возмещения доходов банков со стороны государства, а также введением надбавок к коэффициентам риска со стороны ЦБ РФ. Риелтор объяснил рост цен на маленькие квартиры

Кроме того, он считает "рациональным и обоснованным" переход в текущих условиях к схеме выдачи ипотеки с комиссиями от застройщиков.

В январе Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк установили комиссии для застройщиков по программам льготных ипотек. Девелоперы начали отказываться от работы с некоторыми кредитными организациями или повышать стоимость жилья.

ЦБ РФ 15 января назвал рискованным взимание комиссии с застройщиков за выдачу льготной ипотеки, объяснив это снижением прозрачности рынка и ослаблением конкуренции.