МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Выдачи семейной ипотеки в России в текущем году продолжат расти, при этом в рамках трансформации программы от нее нужно отсекать тех заемщиков, которые могут взять жилищный кредит по рыночной ставке; кроме того, стоит рассмотреть возможность субсидировать в рамках программы не ставку, а первоначальный взнос, заявила РИА Новости главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Путин призвал продлить программу льготной семейной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что программу льготной семейной ипотеки под 6% необходимо продлить (сейчас она действует до 1 июля 2024 года). В среду замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что семейная ипотека будет продлена, но она нуждается в трансформации, как и другие льготные программы. Минфин готовит на этот счет комплексные предложения.

"Эта программа играет важное значение для поддержки демографии. По нашим оценкам, в 2024 году семейная программа будет новым локомотивом на первичном рынке. В прошлом году выдачи семейной ипотеки резко выросли и превысили объемы выдач льготной ипотеки (на новостройки под 8% — ред.). В 2024 году ее выдачи, вероятно, продолжат расти", — сказала Землянова.

По ее словам, банк поддерживает продление программы, но считает, что необходимо повышать адресность семейной ипотеки. "На наш взгляд, стоит "отсекать" таких потенциальных заемщиков, которые имеют достаточный уровень дохода для покупки квартиры по рыночной ипотеке", — отметила аналитик. Россиян предупредили о последствиях пересмотра условий по льготной ипотеке

Такие семьи могут использовать госпрограмму для приобретения жилья для инвестиционных целей. Это снижает эффективность субсидируемой ипотеки, пояснила она. Также, по мнению банка, необходимо привязать максимальный размер кредита в каждом регионе к средним доходам, поскольку существует высокая неоднородность. "Возможно, интересной идеей было бы субсидировать не ставку по ипотеке, а первоначальный взнос. В моменты роста ключевой ставки программа будет меньше искажать трансмиссионный механизм Банка России, при этом выполняя задачу по повышению доступности жилья", — рассказала Землянова.

Также в банке, по ее словам, считают, что ставка по семейной ипотеке должна оставаться на таком уровне, при котором ежемесячный платеж по кредиту для семей будет комфортным — не более 30% доходов. "Возможно, стоит рассмотреть дифференциацию ставок по госпрограмме с учетом доходов семей и стоимости жилья отдельно в каждом регионе", — добавила она.

По данным госкомпании "Дом.РФ" на 19 января, средние ставки в 20 крупнейших банках по рыночным программам составляли 16,73% на жилье в новостройках и 16,94% на "вторичку".