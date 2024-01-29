МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Размер среднего кредита по ипотеке в России в декабре 2023 года достиг исторического максимума, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Платежеспособных россиян призвали "отсекать" от семейной ипотеки

Согласно данным компании, средний объем ипотечного кредита в банках России в декабре прошлого года вырос до 4,45 миллиона рублей. Кроме того, сообщается, что самые крупные кредиты по ипотеке в декабре выдавали в Москве, где средний размер займа превысил средний по стране на три миллиона рублей. Также в перечень лидеров по росту среднего объема кредита вошли Челябинская и Самарская области.

Уточняется, что быстрее всего ипотечное кредитование растет в Приморском крае, самое значительное снижение объема выдач ипотеки зафиксировано в Югре, где он снизился на 14%.

По информации Frank RG, за 2023 год российские банки выдали ипотеки на 7,85 триллиона рублей, что стало абсолютным максимумом за всю историю ипотечного кредитования.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году, когда объем выдачи кредитов составил 5,7 триллиона рублей.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) было создано в 2004 году. На данным момент компания ходит в тройку крупнейших бюро кредитных историй в России. Является единственным бюро кредитных историй, которое работает с данными Сбербанка.