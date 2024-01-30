МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотеки, потому что бум на рынке жилья грозит кризисом, а не повышением его доступности: средний срок ипотечного кредита вырос с 18 лет в 2020 году до 25 лет сейчас, заявила в интервью РИА Новости глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Платежеспособных россиян призвали "отсекать" от семейной ипотеки

"То, что происходит и происходило в разных странах с рынком жилья, для нас очень важный урок. Если на рынке жилья бум, то с большой вероятностью он может привести к кризису. Нам очень важно этого избегать, поэтому мы выступаем за сбалансированное развитие ипотечного кредитования", — сказала Набиуллина.

По ее словам, нельзя путать доступность жилья и доступность ипотеки. "Потому что даже если процентные ставки низкие, но человек должен брать больший объем кредита, – так как в результате массовых льготных программ выросли цены, – то это не означает повышения доступности жилья", — пояснила глава ЦБ.

По данным Объединенного кредитного бюро, объем выдачи ипотеки в России в декабре 2023 года вырос по сравнению с декабрем предыдущего года на 8% — до 1,03 триллиона рублей, средний размер нового ипотечного кредита достиг рекордных 4,45 миллиона рублей.

Доступность жилья определяется несколькими факторами, указала Набиуллина. Прежде всего, доходы населения должны расти быстрее цен на жилье, должна повышаться эффективность строительства, должны снижаться издержки. "И, конечно, должны быть умеренные процентные ставки по ипотеке даже без льготных программ – у нас они были, когда инфляция была на уровне цели. Тогда у нас началось достаточно активное развитие ипотеки именно из-за снижения рыночных ставок", — напомнила она.

"Льготная ипотека, если приводит к росту цен на жилье, не повышает его доступность. Даже если ежемесячный платеж не вырос, общая долговая нагрузка заемщика все равно растет. Потому что мы видим, что средние сроки ипотечного кредита выросли с 18 лет в 2020 году до 25 лет", — заключила Набиуллина.

Льготная ипотека на новостройки завершается 1 июля 2024 года. Тогда же заканчивается семейная ипотека, за исключением семей с ребенком-инвалидом, если он родился до 31 декабря 2023 года.

Набиуллина неоднократно выступала против массовой льготной ипотеки, отмечая, что разрыв между ценами на жилье на первичном и вторичном рынке в РФ усилился, что может быть косвенным признаком перегрева, а для того, чтобы избежать таких рисков, нужно развивать адресные, а не широкомасштабные меры поддержки ипотеки в РФ.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru во вторник в 11.00 мск.