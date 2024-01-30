МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ ждет роста потребительского кредитования в 2024 году на 3-8%, заявил в ходе пресс-конференции директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Доля валютных вкладов физлиц упала до нового минимума, заявил ЦБ

"Прогноз у нас по этому году где-то в районе 3-8%. Это с учетом тех замедлений, которые вы видите в последние месяцы, и с учетом нашей макропруденциальной политики целенаправленной по ограничению рисков потребительского кредитования, закредитованности населения в первую очередь", — сказал он.

За 2023 год потребительское кредитование в России выросло на 15,7%, сообщил ЦБ ранее во вторник. По оценке регулятора, ужесточение денежно-кредитной политики и макропруденциального регулирования в целом способствовали охлаждению потребительского кредитования до умеренного уровня.

Данилов также отметил, что ЦБ ждет существенного снижения темпов роста ипотеки в 2024 году — до уровня 7-12%.

"С учетом ужесточения самих льготных программ, которое произошло по линии правительства, а также нашей макропруденциальной политики, мы ожидаем темпы роста в районе где-то 7-12%, то есть это достаточно сильное снижение темпов роста, но это более адекватный уровень, потому что то, что мы сейчас видим, — 35% — ну это очень, очень высокий — явный признак перегрева", — сказал он.

Как сообщил ранее во вторник ЦБ, ипотечный портфель российских банков в 2023 году вырос на рекордные 34,5% — до 18,2 триллиона рублей, в основном это произошло благодаря льготным программам.