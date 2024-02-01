Москва 1 фев  ПРАЙМ. Доля российских заемщиков с пятью и более кредитами за последние два года почти удвоилась, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) "Скоринг бюро". 

Вывеска на здании Центрального банка РФ.

ЦБ ждет роста корпоративного кредитования в 2024 году

Статистика учла все розничные виды кредитов, являвшихся действующими на момент составления отчета. Количество россиян, имеющих как минимум два займа, непрерывно растет с 2019 года, особенно активно оно увеличивалось в 2022-м.

С 2019 года число российских заемщиков с несколькими активными кредитами продолжает расти. Наибольшее увеличение отмечено в 2022 году, когда доля клиентов с одним активным кредитным договором сократилась на 4,5%, составив 49,7%.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ писали, что более половины опрошенных россиян (56%) практически никогда не берут деньги в долг по сравнению с 2004 годом, когда этот показатель составлял 36%.