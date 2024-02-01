Москва 1 фев — ПРАЙМ. Доля российских заемщиков с пятью и более кредитами за последние два года почти удвоилась, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) "Скоринг бюро". ЦБ ждет роста корпоративного кредитования в 2024 году

Статистика учла все розничные виды кредитов, являвшихся действующими на момент составления отчета. Количество россиян, имеющих как минимум два займа, непрерывно растет с 2019 года, особенно активно оно увеличивалось в 2022-м.

С 2019 года число российских заемщиков с несколькими активными кредитами продолжает расти. Наибольшее увеличение отмечено в 2022 году, когда доля клиентов с одним активным кредитным договором сократилась на 4,5%, составив 49,7%.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ писали, что более половины опрошенных россиян (56%) практически никогда не берут деньги в долг по сравнению с 2004 годом, когда этот показатель составлял 36%.