МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Банковские заемщики в 2023 году чаще досрочно закрывали потребительские кредиты. Доля погашений увеличилась до 21 процента, пишут "Ведомости" со ссылкой на статистические данные аналитиков бюро кредитных историй "Скоринг бюро". Россиянам предложили новый способ ввода самозапрета на кредиты, пишет СМИ

По данным газеты, в 2022 году доля досрочных погашений составила 18 процентов, а в 2021 — 9,5 процента. В количественном выражении россияне полностью досрочно погасили более 11 млн кредитов в 2023 году, это на 63,55 процента больше уровня 2022 года (6,8 миллиона) и на 76,52 процента — 2021 года (6,3 миллиона).

Согласно данным представителя Альфа-банка, граждане активнее досрочно погашают беззалоговые потребительские кредиты, по которым срок и сумма ощутимо меньше залоговых историй. Кроме того, на рост досрочных погашений влияет динамика ключевой ставки. С начала 2023 года ключевая ставка Центрального банка России была установлена на уровне 7,5 процента. Затем регулятор начал плавно повышать эту ставку, и к концу года она достигла 16 процентов.

Низкие процентные ставки влияют на увеличение досрочных погашений кредитов, что позволяет заемщикам рефинансировать кредиты, полученные по высоким ставкам в предыдущем году. Граждане также предпочитают сохранять существующие кредиты и вкладывать деньги в депозиты в периоды роста процентных ставок, отметили в газете.

Ранее в 2023 году объем банковских вкладов вырос на 20 процентов до 45 триллионов рублей. Повышенная доходность вкладов также позволяет полностью покрыть процентные расходы по выданным кредитам, заключили в издании.