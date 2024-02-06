"Ведомости": доля досрочных погашений кредитов в РФ выросла до 21% в 2023 году
МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Банковские заемщики в 2023 году чаще досрочно закрывали потребительские кредиты. Доля погашений увеличилась до 21 процента, пишут "Ведомости" со ссылкой на статистические данные аналитиков бюро кредитных историй "Скоринг бюро".
По данным газеты, в 2022 году доля досрочных погашений составила 18 процентов, а в 2021 — 9,5 процента. В количественном выражении россияне полностью досрочно погасили более 11 млн кредитов в 2023 году, это на 63,55 процента больше уровня 2022 года (6,8 миллиона) и на 76,52 процента — 2021 года (6,3 миллиона).
Согласно данным представителя Альфа-банка, граждане активнее досрочно погашают беззалоговые потребительские кредиты, по которым срок и сумма ощутимо меньше залоговых историй. Кроме того, на рост досрочных погашений влияет динамика ключевой ставки. С начала 2023 года ключевая ставка Центрального банка России была установлена на уровне 7,5 процента. Затем регулятор начал плавно повышать эту ставку, и к концу года она достигла 16 процентов.
Низкие процентные ставки влияют на увеличение досрочных погашений кредитов, что позволяет заемщикам рефинансировать кредиты, полученные по высоким ставкам в предыдущем году. Граждане также предпочитают сохранять существующие кредиты и вкладывать деньги в депозиты в периоды роста процентных ставок, отметили в газете.
Ранее в 2023 году объем банковских вкладов вырос на 20 процентов до 45 триллионов рублей. Повышенная доходность вкладов также позволяет полностью покрыть процентные расходы по выданным кредитам, заключили в издании.
https://1prime.ru/banks/20240206/842993027.html