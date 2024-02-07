МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Число жалоб клиентов банков на мисселинг (в том числе навязывание кредитными организациями не того продукта, за которым клиент обратился) в прошлом году сократилось в два раза, до 2,3 тысячи, говорится в сообщении Центробанка РФ. ЦБ РФ намерен обязать банки отчитываться о покупках золота населением

"Важно отметить, что в два раза реже стали жаловаться на мисселинг (уменьшение с 4,6 тысячи до 2,3 тысячи)", — говорится в материалах ЦБ, подводящих итог прошлого года.

Также, по данным ЦБ, значительно уменьшилось число "санкционных" жалоб на банки — в 7,3 раза. В целом количество жалоб на банки сократилось на 5,7%, при этом на потребительское кредитование граждане жаловались реже на 8,6%, на ипотечное — на 17,2%. Это стало результатом работы поведенческого надзора Банка России и постепенного роста клиентоориентированности лидеров рынка, указал ЦБ. Вместе с тем участились жалобы на мошенничество с помощью социальной инженерии.

Также регулятор сообщает, что от клиентов микрофинансовых организаций (МФО) поступали массовые шаблонные претензии. Они поверили обещаниям псевдоэкспертов, которые предлагали уменьшить размер долга. Заявители просили регулятора провести проверку договоров займов на наличие скрытых переплат, навязанных страховок и дополнительных услуг, которые не находили своего подтверждения. Если не считать такие обращения и жалобы на оформление мошенниками займов на чужое имя, то на МФО стали жаловаться на 3% реже, указал ЦБ.

Кроме того, в материалах отмечается, что общее количество жалоб в адрес участников рынка ценных бумаг уменьшилось в 3,3 раза, также за счет снижения числа "санкционных" жалоб. Однако к концу года Банк России зафиксировал всплеск обращений в связи с введением международных санкций против ПАО "СПБ биржа" и последующей приостановкой торгов иностранными ценными бумагами.