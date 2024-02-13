МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Банки стали чаще отказывать в выдаче потребительских кредитов, отклоняя две из трех заявок граждан, пишут "Известия" со ссылкой на статистические данные финансового маркетплейса "Сравни". Россияне стали чаще досрочно гасить кредиты

По данным издания, банки в ноябре и декабре 2023 года одобрили только треть (43,7 и 43,9 процента) заявок по выдаче необеспеченных займов, что является самым низким показателем за 2023 год. Так, в январе и феврале было одобрено 34-38 процентов заявок, а в летние месяцы доля одобренных кредитов выросла до 50,6 процента.

В газете отметили, что такая ситуация связана с новыми ограничениями, введенными Центробанком. С начала октября банкам было поручено ограничить выдачу кредитов клиентам с долговой нагрузкой в диапазоне 50-80 процентов. Кроме того, регулятор принял решение о запрете оформления потребительских кредитов для покрытия первоначального взноса по ипотеке.

Такие меры Центробанка вызвали желание банков сохранить существующий объем кредитного портфеля, а не увеличивать его, что привело к увеличению отказов по заявкам на необеспеченные кредиты.

Во второй половине 2023 года средняя долговая нагрузка россиян составляла 59,6 процента, а каждый третий гражданин имел просроченную задолженность по кредитам, заключили эксперты.