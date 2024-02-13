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2024
https://1prime.ru/banks/20240213/843058857.html
ЦБ намерен ввести требования к антифрод-процедурам при выдаче кредитов
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Банк России для борьбы с кредитными мошенниками планирует установить требования к антифрод-процедурам финансовых организаций при выдаче кредитов и займов, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 13.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб рф, антифрод-процедуры, выдача кредитов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев — ПРАЙМ. Банк России для борьбы с кредитными мошенниками планирует установить требования к антифрод-процедурам финансовых организаций при выдаче кредитов и займов, говорится в сообщении регулятора.
Как указал ЦБ, использование злоумышленниками "чувствительных данных" увеличивает риск хищений как собственных накоплений граждан, так и полученных под влиянием мошенников кредитных средств.
"Регулятор планирует для решения этой проблемы установить требования к антифрод-процедурам финансовых организаций при выдаче кредитов и займов", — сказано в сообщени