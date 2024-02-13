ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев — ПРАЙМ. Банк России для борьбы с кредитными мошенниками планирует установить требования к антифрод-процедурам финансовых организаций при выдаче кредитов и займов, говорится в сообщении регулятора. Адвокат объяснил, когда на ваш паспорт могут взять кредит

Как указал ЦБ, использование злоумышленниками "чувствительных данных" увеличивает риск хищений как собственных накоплений граждан, так и полученных под влиянием мошенников кредитных средств.

"Регулятор планирует для решения этой проблемы установить требования к антифрод-процедурам финансовых организаций при выдаче кредитов и займов", — сказано в сообщени