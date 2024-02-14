ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российские банки поддерживают предложение ЦБ о введении периода охлаждения при выдаче крупных кредитов населению для борьбы с мошенниками, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. Центробанк зафиксировал падение числа кибератак на банки в 2023 году

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", предложила установить так называемый период охлаждения для выдачи крупных кредитов на сумму от миллиона рублей. Она отметила, что он может длиться два дня. При этом она добавила, что в целом сумму кредита и срок периода охлаждения можно обсуждать, однако зазор между одобрением кредита и выдачей денег необходим.

Представители Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка (ПСБ), выступавшие на форуме, поддержали идею ЦБ. Так, зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что банк уже ввел период охлаждения – для тех заявок, по которым есть уверенность, что заемщик находится под воздействием аферистов. По его словам, 24 часов достаточно, чтобы человек понял, что его пытаются обмануть. ВТБ, как заявил зампред правления банка Вадим Кулик, также принял подобные меры. И опыт показал, что "достаточно ночи, чтобы 90% клиентов пришло в себя".

Зампред правления ПСБ Константин Басманов поддержал коллег и отметил, что такая мера не создаст проблем тем, кто хотел быстрее получить кредит, чтобы, например, реализовать свою мечту.

"Мы поддерживаем инициативу Банка России "охлаждать" клиентов во время выдачи кредита. Более того, мы уже сейчас применяем этот метод, в частности, для клиентов, которые попали к нам на "радар", то есть если есть подозрение, что они находятся под влиянием мошенников", — рассказал агентству заместитель руководителя центра экосистемной безопасности банка "Тинькофф" Олег Замиралов.

Он добавил, что большей эффективности можно достичь, если усиливать именно риск-технологии, то есть решение об охлаждении принимать не столько и не только в зависимости от суммы, сколько по признакам того, что клиент находится под воздействием социнженерии.

В банке "Зенит" и "Почта банке" также поддерживают такую идею. При этом в последнем добавили, что от банка такие нововведения потребуют доработки процессов и донастройки продуктов.