2024-02-15T13:17:49+03:00
2024-02-15T13:17:49+03:00
2024-02-15T13:17:49+03:00
2024
https://1prime.ru/banks/20240215/843078637.html
ЦБ назвал число похищенных мошенниками кредитов
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ЦБ РФ раскрыл объем украденных аферистами кредитов с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2023 года — почти 4,5 миллиарда рублей, следует из презентации, которую... ПРАЙМ, 15.02.2024
банки, финансы, новости, россия, цб, мошенники, кредиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ раскрыл объем украденных аферистами кредитов с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2023 года — почти 4,5 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представила советник председателя Банка России Ксения Юдаева, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
В презентации указывается, что в период с четвертого кварта 2022 года по третий квартал 2023 года было похищено 4,42 миллиарда рублей кредитных средств.
"Примерно четверть похищенных средств — это кредитные средства. И для граждан это, безусловно, очень большая проблема", — сказала Юдаева.
По данным ЦБ, кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что одна из главных задач 2024 года для Центробанка — это борьба с кредитным мошенничеством. По ее словам, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка — это заемные средства.