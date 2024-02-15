ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ раскрыл объем украденных аферистами кредитов с четвертого квартала 2022 года по третий квартал 2023 года — почти 4,5 миллиарда рублей, следует из презентации, которую представила советник председателя Банка России Ксения Юдаева, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". ЦБ призвал создать негативный образ дропперов как сообщников преступления

В презентации указывается, что в период с четвертого кварта 2022 года по третий квартал 2023 года было похищено 4,42 миллиарда рублей кредитных средств.

"Примерно четверть похищенных средств — это кредитные средства. И для граждан это, безусловно, очень большая проблема", — сказала Юдаева.

По данным ЦБ, кибермошенники в 2023 году украли у клиентов банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что одна из главных задач 2024 года для Центробанка — это борьба с кредитным мошенничеством. По ее словам, каждый четвёртый рубль, похищенный из банка — это заемные средства.