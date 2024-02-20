МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банковский сектор РФ в 2024 году ждет сценарий "жесткого приземления" в кредитовании: так, кредиты физлицам вырастут на 6-7%, юрлицам — на 7-8%, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ЦБ опубликует процентные ставки по корпоративным кредитам в юанях

"Банковский сектор будет иметь "жесткое приземление" в кредитах. После двухзначных темпов прироста 2023 года мы ожидаем в банковском секторе прирост кредитов физических лиц 6-7%, юридических лиц — 7-8%. По средствам юридических лиц мы ожидаем 12-13%, по средствам физлиц — 9-10%", — сказал Пьянов.

"С точки зрения наших амбиций по росту, мы планируем менее 10% прирост по кредитам юридических лиц, до 5% с резким приземлением по кредитам физических лиц. Стоимость риска у нас ожидается неизменная — около 1%", — привел топ-менеджер прогнозы ВТБ по своей деятельности.

Также он поделился макроэкономическими ожиданиями ВТБ. "Ожидаем темп роста реального ВВП в 2024 году меньше 2%, уровень инфляции — 6,2%, ключевая ставка: средняя — 14,7%, завершающая — 13%", — сказал Пьянов.

Он пояснил, что после пресс-конференции главы Банка России Эльвиры Набиуллиной ВТБ не изменил свой таргет, ожидает, что ключевая ставка начнет снижаться во втором полугодии и снизится до 13%.