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С вводом новых санкций статус "СПБ Банка" не изменился
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Статус "СПБ банка", являющегося расчетным депозитарием "СПБ биржи", после введения новых санкций США не изменился, он продолжит работу над стратегией по разблокировке активов,... ПРАЙМ, 23.02.2024
банки, финансы, новости, россия, спб биржа, санкции
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Статус "СПБ банка", являющегося расчетным депозитарием "СПБ биржи", после введения новых санкций США не изменился, он продолжит работу над стратегией по разблокировке активов, следует из сообщения банка.
"СПБ банк" находится под ограничениями США со 2 ноября 2023 года, когда были введены санкции в отношении материнской компании. Таким образом после сегодняшнего решения OFAC санкционный статус "СПБ банка" не изменился, а изменились юридические основания для его нахождения в санкционном списке. Юристы изучат возможные изменения в представленной ранее стратегии по разблокировке клиентских активов", — говорится в сообщении.
В настоящее время юристы "СПБ банка" и международные юристы — консультанты, которые специализируются на санкциях, изучают ситуацию, и по итогам анализа и переговоров с контрагентами "СПБ банк" сообщит о результатах и о порядке дальнейших действий, пояснил банк.
23 февраля стало известно, что новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи".