МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Статус "СПБ банка", являющегося расчетным депозитарием "СПБ биржи", после введения новых санкций США не изменился, он продолжит работу над стратегией по разблокировке активов, следует из сообщения банка.

Заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации РФ. 22 мая 2017

Антонов: санкции США не заставят Россию отказаться от коренных интересов

"СПБ банк" находится под ограничениями США со 2 ноября 2023 года, когда были введены санкции в отношении материнской компании. Таким образом после сегодняшнего решения OFAC санкционный статус "СПБ банка" не изменился, а изменились юридические основания для его нахождения в санкционном списке. Юристы изучат возможные изменения в представленной ранее стратегии по разблокировке клиентских активов", — говорится в сообщении.

В настоящее время юристы "СПБ банка" и международные юристы — консультанты, которые специализируются на санкциях, изучают ситуацию, и по итогам анализа и переговоров с контрагентами "СПБ банк" сообщит о результатах и о порядке дальнейших действий, пояснил банк.

23 февраля стало известно, что новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи".