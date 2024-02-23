МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Статус "СПБ банка", являющегося расчетным депозитарием "СПБ биржи", после введения новых санкций США не изменился, он продолжит работу над стратегией по разблокировке активов, следует из сообщения банка. Антонов: санкции США не заставят Россию отказаться от коренных интересов

"СПБ банк" находится под ограничениями США со 2 ноября 2023 года, когда были введены санкции в отношении материнской компании. Таким образом после сегодняшнего решения OFAC санкционный статус "СПБ банка" не изменился, а изменились юридические основания для его нахождения в санкционном списке. Юристы изучат возможные изменения в представленной ранее стратегии по разблокировке клиентских активов", — говорится в сообщении.

В настоящее время юристы "СПБ банка" и международные юристы — консультанты, которые специализируются на санкциях, изучают ситуацию, и по итогам анализа и переговоров с контрагентами "СПБ банк" сообщит о результатах и о порядке дальнейших действий, пояснил банк.

23 февраля стало известно, что новый пакет санкций США затронул "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи".