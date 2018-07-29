МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Прокуратура немецкого Брауншвейга ведет расследование в отношении экс-главы концерна Volkswagen Мартина Винтеркорна по подозрению в налоговых преступлениях, пишет издание Bild.
Согласно его данным, расследование началось еще в 2017 году в Мюнхене по подозрению в отмывании денег, затем процесс взяла на себя прокуратура Брауншвейга. В январе 2017 года сотрудник банка Sparda в Нюрнберге обратился в местное и федеральное управления уголовной полиции — причиной стали денежные переводы в размере двух и пяти миллионов евро со счета Винтеркорна на счет его налогового консультанта в Мюнхене.
При дальнейшем изучении выписки с банковского счета Винтеркорна был обнаружен еще один перевод консультанту. Большая часть денег (около 10 миллионов евро) затем отправилась в Швейцарию в банк Vontobel. На счет, принадлежавший супруге подозреваемого Аните Винтеркорн, поступили 3,5 миллиона евро. Рассматривается версия, что это мог быть подарок жене, но в таком случае сумму ожидал налог на дарение в размере почти 560 тысяч. Анита Винтеркорн также стала фигурантом расследования.
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Адвокат Винтеркорна Феликс Дёрр отверг подозрения, заявив, что его подопечный волен самостоятельно распоряжаться своим состоянием. "Согласно оценке налогового консультанта господина Винтеркорна, эти операции свободны от каких-либо налоговых претензий", — пояснил он.
Однако прокуроры обнаружили еще один подозрительный случай, на этот раз с переводом денег со счета Винтеркорна на счет его сына Йенса. С июня 2016 года тот каждый месяц получал 2700 евро, а затем переводил 2500 евро ежемесячно на другой счет отца в банке Sparda. Дёрр считает, что Винтеркорн волен сам решать, как поддерживать своих детей.
Как полагают прокуроры, таким образом подозреваемый пытался сохранить деньги "на черный день", а именно на тот случай, если его признают виновным по делу о "дизельном скандале" и лично ответственным за связанные с ним финансовые потери.
В мае прокуратура Восточного округа штата Мичиган предъявила уголовные обвинения Винтеркорну по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей. Бывшему главе Volkswagen вменяют сговор с целью мошенничества против правительства США и нарушение закона США "О чистом воздухе". Также он обвиняется в одном преступном эпизоде мошенничества.
Винтеркорн был генеральным директором Volkswagen и председателем совета директоров компании в 2007–2015 годах.