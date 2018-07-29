МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Прокуратура немецкого Брауншвейга ведет расследование в отношении экс-главы концерна Volkswagen Мартина Винтеркорна по подозрению в налоговых преступлениях, пишет издание Bild.

Согласно его данным, расследование началось еще в 2017 году в Мюнхене по подозрению в отмывании денег, затем процесс взяла на себя прокуратура Брауншвейга. В январе 2017 года сотрудник банка Sparda в Нюрнберге обратился в местное и федеральное управления уголовной полиции — причиной стали денежные переводы в размере двух и пяти миллионов евро со счета Винтеркорна на счет его налогового консультанта в Мюнхене.

При дальнейшем изучении выписки с банковского счета Винтеркорна был обнаружен еще один перевод консультанту. Большая часть денег (около 10 миллионов евро) затем отправилась в Швейцарию в банк Vontobel. На счет, принадлежавший супруге подозреваемого Аните Винтеркорн, поступили 3,5 миллиона евро. Рассматривается версия, что это мог быть подарок жене, но в таком случае сумму ожидал налог на дарение в размере почти 560 тысяч. Анита Винтеркорн также стала фигурантом расследования.

Адвокат Винтеркорна Феликс Дёрр отверг подозрения, заявив, что его подопечный волен самостоятельно распоряжаться своим состоянием. "Согласно оценке налогового консультанта господина Винтеркорна, эти операции свободны от каких-либо налоговых претензий", — пояснил он.

Однако прокуроры обнаружили еще один подозрительный случай, на этот раз с переводом денег со счета Винтеркорна на счет его сына Йенса. С июня 2016 года тот каждый месяц получал 2700 евро, а затем переводил 2500 евро ежемесячно на другой счет отца в банке Sparda. Дёрр считает, что Винтеркорн волен сам решать, как поддерживать своих детей.

Как полагают прокуроры, таким образом подозреваемый пытался сохранить деньги "на черный день", а именно на тот случай, если его признают виновным по делу о "дизельном скандале" и лично ответственным за связанные с ним финансовые потери.

В мае прокуратура Восточного округа штата Мичиган предъявила уголовные обвинения Винтеркорну по делу о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей. Бывшему главе Volkswagen вменяют сговор с целью мошенничества против правительства США и нарушение закона США "О чистом воздухе". Также он обвиняется в одном преступном эпизоде мошенничества.

Винтеркорн был генеральным директором Volkswagen и председателем совета директоров компании в 2007–2015 годах.