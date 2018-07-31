МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Uber перенаправляет ресурсы с разработки беспилотных грузовиков внутри Advanced Technologies Group. В настоящее время прекращена разработка автономной грузовой платформы, которая была приобретена у технической компании Otto, сообщает портал Venturebeat.

"Мы решили прекратить разработку нашей беспилотной программы для грузовиков и продвигать вперед исключительно автомобили", — заявил глава Uber Advanced Technologies Group Эрик Мэйхофер.

Закрытие не повлияло на Uber Freight – бизнес-подразделение компании, которое помогает водителям грузовиков связываться с судоходными компаниями, — или на разработку внутренней лидарной технологии Uber. Кроме того, инженеры и разработчики программного обеспечения, которые работали над беспилотными грузовиками, будут перенаправлены в отдел, занимающийся автономными автомобилями.

В Uber заявили, что будут предлагать сотрудникам, которые не смогли найти сопоставимую позицию, передислоцироваться или компенсацию при увольнении. (Отделение компании, занимающееся беспилотными грузовиками, располагалось в Сан-Франциско, в то время как основная часть команды по разработке автономных автомобилей находится в Питтсбурге.)

"В то время как две группы работали бок о бок, сфокусированные на разные транспортные платформы, я хочу объединить нас в одну команду", —написал Мэйхофер в личном письме для TechCrunch.

"Мы все очень гордимся командой, занимающейся грузовиками, и ее достижениями, и мы видим невероятную перспективу беспилотной технологии для грузовых перевозок по всей стране. Но мы убеждены, что беспилотная перевозка пассажиров должна быть на первом месте, это лучший путь движения вперед. Сейчас мы должны сосредоточиться на одной команде с одной четкой целью", — сказал Мэйхофер.

Несмотря на сильные слова, Uber не исключают возможности возвращения к беспилотным грузовикам в будущем; Advanced Technologies Group будет поддерживать сотрудничество с заводами по производству грузовиков, заявили в компании.

Uber приобрели Otto, стартап, основанный бывшими инженерами Google Энтони Левандовски и Лиором Роном, два года назад за 680 млн долларов. Левандовски стал главой отдела Uber по разработке беспилотных автомобилей, но happy end’а не состоялось: в 2017 году компания Waymo от Google, связанная с беспилотными автомобилями, подала в суд на Uber, утверждая, что Левандовски использовал украденную технологию для создания беспилотной автомобильной платформы Otto (а затем Uber).

Uber уволила Левандовски прежде чем дело дошло до суда в феврале 2018 года. В конечном итоге Uber урегулировала дело, согласившись выплатить процент от оценки Uber в 2015 году – в целом около 244,8 миллиона долларов.

На прошлой неделе Uber сообщила, что собирается начать тестировать прототип автономного автомобиля в Питтсбурге, почти через четыре месяца после того, как машина сбила пешехода в Темпле, Аризона.

Мэйхофер написал после объявления о передислокации, что автомобилями вручную будут управлять оба сотрудника, они будут иметь встроенную систему контроля, предназначенную для предотвращения рассеянного вождения.

"Бесплотная технология обладает потенциалом изменить представление о том, как мы двигаемся, так же как мы проектируем города и спасаем жизни, — написал Мэйкофер. — Мы осознаем ответственность за свой вклад в это будущее, и какую важную роль играет безопасность при движении вперед".