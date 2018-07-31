МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Lada Vesta заняла 56-е место в рейтинге самых продаваемых в Европе машин в 2018 году, улучшив свой результат годичной давности на 16 позиций, следует из данных портала focus2move.

Продажи Lada Vesta в первом полугодии 2018 года выросли на 47,7% по данным издания и составили 52,176 тысячи машин.

Также в рейтинге присутствует еще одна модель Волжского автозавода — Lada Granta, которая, напротив, ухудшила свой результат по сравнению с прошлым годом и опустилась с 57-го на 65-е место в рейтинге focus2move. Продажи модели в первом полугодии выросли на 9%, до 46,6 тысячи штук.

Традиционный лидер рейтинга — Volkswagen Golf, текущее поколение которого не продается в России, разошелся тиражом 291,52 тысячи экземпляров за первое полугодие, нарастив продажи на 6,4% в годовом выражении. На втором месте также неизменно остается Renault Clio с результатом 207,114 тысячи проданных машин (+2,6%). На третьей строчке еще одна модель концерна Volkswagen — Polo/DВ, в первом полугодии в Европе было продано 203,247 тысячи таких машин (-1,4%).