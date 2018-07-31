МОСКВА, 31 июля — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отложила рассмотрение дела о координации экономической деятельности дилеров компании "АвтоВАЗ" на 4 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"По ходатайству "АвтоВАЗа" комиссия ФАС России приняла решение отложить рассмотрение дела на 4 сентября 2018 года", — сообщили в пресс-службе.

В середине апреля ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении "АвтоВАЗа" по поводу признаков координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров при проведении техобслуживания автомобилей. По мнению ведомства, эти признаки заключаются в информационных письмах в адрес руководителей предприятий дилерской сети с указанием расчета стоимости техобслуживания и финального прайса, размещенных на дилерском портале.

Часть дилеров руководствовалась в своей деятельности этими ценами, что, по мнению ФАС, могло привести к установлению и поддержанию цен на оказание услуг техобслуживания транспортных средств.