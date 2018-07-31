МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Nissan в октябре 2018 года завершит производство седана Almera на мощностях "АвтоВАЗа" в Тольятти и сосредоточится на продажах кроссоверов на российском рынке, рассказал РИА Новости представитель компании.

"Производство модели Nissan Almera будет завершено в октябре 2018 года. Количество автомобилей на центральном складе на конец октября 2018 года будет достаточным для поддержания продаж до весны 2019 года при сохранении спроса на текущем уровне", — отметил собеседник агентства.

В соответствии с долгосрочной стратегией развития, компания Nissan в России сосредоточит усилия на укреплении позиций в сегменте кроссоверов и внедорожников, добавил он. Так, после окончания продаж Almera Nissan будет представлен в России только в сегменте кроссоверов и внедорожиков, а также суперкаром GT-R (стоит от 7,5 миллиона рублей).

В первом полугодии продажи Nissan в России выросли на 5% в годовом выражении, до 37 тысяч машин, свидетельствуют данные АЕБ. При этом весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России за первые шесть месяцев показал рост 18,2%, до 849,2 тысячи штук.