МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group по итогам первого полугодия 2018 года выросла на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,613 миллиарда евро, сообщается в финансовой отчетности производителя.

Выручка автогиганта за январь-июнь увеличилась на 3,5% — до 119,377 миллиарда евро. Операционная прибыль за отчетный период достигла 8,16 миллиарда евро, снизившись на 8,5% по сравнению с показателем годичной давности. Продажи автомобилей группы Volkswagen за шесть месяцев выросли на 5,8% в годовом выражении, до 5,575 миллиона штук.

Volkswagen отмечает, что показатели продаж и выручки за полугодие являются рекордно высокими для компании.

Во втором квартале Volkswagen увеличил прибыль на 6,8%, до 3,313 миллиарда евро. Выручка автогиганта выросла на 3,4% — до 61,149 миллиарда евро. Операционная прибыль за отчетный период достигла 3,948 миллиарда евро, уменьшившись на 13,2%. Продажи Volkswagen за квартал выросли на 5,5% в годовом выражении, до 2,807 миллиона штук автомобилей.

"Группа прогнозирует, что в целом за год поставки автомобилей клиентам Volkswagen Group незначительно превысят показатель предыдущего года на фоне сложных рыночных условий. Сложности в текущем году будут возникать в основном из-за экономической ситуации, растущей конкуренции, волатильности валютного курса и дизельного скандала", — говорится в сообщении компании. Прогноз по росту выручки в текущем году составляет 5%.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.