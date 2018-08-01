МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Реализация проекта по реконструкции дороги Джубга-Сочи в настоящее время нецелесообразна — осуществить проект крайне сложно технически, а его стоимость оценивается не менее чем в 1,6 триллиона рублей, говорится в сообщении Минтранса России.

"Варианты реконструкции автомобильной дороги Джубга – Сочи (А-147) прорабатывались в министерстве транспорта и Росавтодоре. Предварительные технические и финансовые оценки говорят о том, что это чрезвычайно капиталоёмкий проект. В нынешних ценах его реализация оценивается не менее чем в 1,6 триллиона рублей", — сообщает Минтранс. СМИ: В Краснодарском крае планируют построить дорогу за 1,2 трлн рублей

"Осуществить проект крайне сложно технически. Для этого надо будет вывести часть участков железной дороги с побережья. На время стройки нормальное движение вдоль побережья будет серьезно затруднено, как по автомобильной, так и по железной дороге. Это существенно осложнит работу всей инфраструктуры одного из ключевых курортных регионов страны. В этой связи Минтранс России считает нецелесообразным реализацию данного проекта в настоящее время", — пояснило министерство.

Ранее о том, что самая дорогая автомобильная трасса в стране может появиться в Краснодарском крае сообщила газета "Ведомости". Отмечалось, что если данный проект будет реализован, то добраться от Джубги до Сочи можно будет всего за час: длина дороги составит около 119,5 километра (сейчас она составляет 170 км), а расчетная скорость на ней будет достигать 120 км/час.Предполагается, что для автомобилистов проезд сделают бесплатным.

По данным издания, новая дорога должна пойти в обход населенных пунктов. Сам проект планируется разбить на четыре этапа: построить обход Туапсе предстоит за 199 миллиардов рублей (предполагается построить 10 мостов и семь тоннелей), обход Сочи — за 180 миллиардов рублей (16 тоннелей, 25 мостов и эстакад), обход поселка Лазаревское — за 130 миллиардов рублей, а еще построить примерно 80 километров соединительных участков (стоимость оценивается в 700-800 миллиардов рублей).

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в свою очередь заявил, что реализация проекта новой скоростной дороги Джубга-Сочи для региона он жизненно необходима. "Вопрос строительства такой дороги мы не раз поднимали на федеральном уровне, и для Краснодарского края очень важно, что сейчас инициатива детально рассматривается. Безусловно, это дорогой проект, но для нашего курортного региона он жизненно необходимый, наши прибрежные территории давно заслуживают такую трассу", — сказал губернатор.