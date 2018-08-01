МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Hyundai нарастила продажи в России в июле на 20% в годовом выражении, до 14,364 тысячи машин, большая часть из которых пришлась на бестселлеры рынка — Creta и Solaris, говорится в сообщении компании.

"Хендэ Мотор СНГ" опубликовала отчет о продажах за июль 2018 года, зафиксировав результат в 14,364 тысячи реализованных автомобилей. Данный показатель на 20% превышает результаты продаж за аналогичный период 2017 года", — отмечает компания.

Из них на Hyundai Solaris пришлось 5,351 тысячи реализованных автомобилей. Hyundai Creta в июле показал результат в 5,309 тысячи проданных автомобилей, а третью позицию по уровню продаж занимает Hyundai Tucson, который в июле разошелся тиражом 1,971 тысячи автомобилей. Модель Sonata, вернувшаяся на российский рынок в сентябре прошлого года, показала результат в 665 проданных машин, поясняет компания.