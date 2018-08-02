МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Продажи автомобилей бренда Mitsubishi в России в июле 2018 года выросли в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,539 тысячи, сообщила пресс-служба "ММС Рус" — дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в РФ.

"В прошлом месяце компания реализовала 3539 автомобилей Mitsubishi, что более чем в два раза превышает показатель июля прошлого года – 1527 единиц. Всего с начала 2018 года компания реализовала 23,642 тысячи автомобилей, превышая результаты прошлого года за тот же период в 2,3 раза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что более половины продаж компании с начала года приходится на модель Outlander – 13,218 тысячи кроссоверов было продано за январь-июль, что в 1,5 раз больше в годовом выражении. Второе место занимает внедорожник Pajero Sport с результатом 4,748 тысячи проданных автомобилей с начала года. В июле наибольшим спросом пользовались модели Outlander (1889 единиц), Pajero Sport (586 единиц) и ASX (390 единиц).

"Мы рады, что месяц за месяцем результаты продаж неизменно растут, приближая нас к намеченной цели по увеличению доли рынка бренда Mitsubishi Motors в России", — заявил президент и главный исполнительный директор "ММС Рус" Наоя Накамура, слова которого приводятся в сообщении.