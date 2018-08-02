МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В течение последних двух-трех лет мы находимся в полузакрытом режиме, пришло время выпустить кота из мешка, сообщил глава Tesla Илон Маск, чьи слова приводит портал Techcrunch.com.

И этот "кот в мешке" — компьютер Tesla. Более известный как Hardware 3; это часть оборудования, построенного Tesla, которое предназначено для замены в Model S, X и 3 и необходимое для обработки цифровой информации и продвижения беспилотных автомобилей, сообщает портал.

Tesla до сих пор полагалась на Nvidia’s Drive platform. Тогда, почему они изменили свое мнение только сейчас?

Создавая вещи в доме, необходимо сфокусироваться на собственных потребностях ради повышения эффективности, заявили в Tesla.

"У нас было преимущество в знании того, на что похожи наши нейросети сейчас и на что они будут похожи в будущем", — заявил Пит Беннон, директор проекта Hardware 3. По его словам, обновление аппаратного оборудования начнется в следующем году.

"Ключ — в возможности запуска нейросети на фундаментальном, первоначально металлическом уровне. Вам нужно произвести вычисления в самой схеме, не прибегая к симуляции, это так же, как работа GPU (графический процессор — ред.) или CPU (центральный процессор). Вы хотите вычислить огромный массив данных в памяти прямо там", — добавил Маск.

Конечный результат, по его словам, ошеломляющий: в то время, как программное обеспечение компьютера Tesla работает на оборудовании Nvidia и обрабатывает около 200 кадров в секунду, их специальный чип производит 2000 кадров в секунду "с полным дублированием и отказоустойчивостью".

Аналитик Джеймс Вонг указывает на то, что это даст Tesla полный контроль над их будущим.

При наличии собственных средств, Tesla сможет удовлетворить свои потребности в собственном темпе. Если вдруг она обнаружит, что что-то некорректно работает в аппаратном обеспечении, она не будет ждать, чтобы кто-то починил это. Это отнюдь не тривиальная задача – но, если она сможет осуществить это без нарушения целостности (Илон говорил, что издержки "стоят им так же, как текущее аппаратное обеспечение"), это может стать существенным преимуществом.

Что касается того, каким образом они будут вытаскивать чипы в существующих Tesla, Маск ответил: "Мы упростили работу компьютера, и это все что нужно для корректной работы. Вам нужно вытащить один компьютер и вставить следующий. Все соединения совместимы".