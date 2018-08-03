МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Продажи автоконцерна Toyota Motor Corp. за первый квартал 2018-2019 финансового года составили 2,236 миллиона единиц, что на 0,9% больше, чем годом ранее, говорится в официальном отчете компании.

Больше всего машин компания продала в США и Канаде — 746 тысяч, далее в Японии — 510 тысяч, в остальной Азии — 394 тысяч, в Европе — 253 тысяч единиц.

При этом компания произвела 2,199 миллиона новых машин за квартал, что на 0,8% меньше прошлогоднего результата. Компания увеличила чистую выручку за период на 5,5%, до 7,363 триллиона иен (66 миллиардов долларов). Операционная прибыль выросла на 18,9%, до 682,6 миллиарда иен (6,1 миллиарда долларов). Чистая прибыль выросла на 7%, до 657,3 миллиарда иен (5,9 миллиарда долларов).

"Что касается мероприятий по сокращению расходов, мы постепенно продвигаемся к поставленной цели, достигнем ее к концу финансового года", — сообщил старший управляющий компании Масаёши Шираянаги (Masayoshi Shirayanagi).

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.