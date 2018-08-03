МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Продажи Skoda в России в июле выросли на 24,7% в годовом выражении — до 6,616 тысячи автомобилей, говорится в сообщении компании.

"Skoda Auto Россия продолжает увеличивать объемы реализации: в июле клиентам марки были переданы 6,616 тысячи автомобилей, что соответствует росту на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Семейный внедорожник Skoda Kodiaq уверенно наращивает позиции на российском рынке, в прошедшем месяце владельцами этой модели стали 1,818 тысячи человек", — отмечает компания.

На 11% за отчетный период выросли продажи лифтбэка Skoda Rapid — до 2,78 тысячи штук. Продажи Octavia, наоборот, снизились на 6,5% — до 1,832 тысячи единиц. Флагман чешского бренда Skoda Superb разошелся тиражом 144 штуки (+17%), следует из сообщения компании.