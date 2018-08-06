МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Немецкий производитель люксовых автомобилей Daimler ведет переговоры о производстве электромобилей Smart в рамках нового СП со своим партнером Beijing Automotive Group Co., сообщает Dow Jones со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам осведомленных источников агентства, автопроизводитель пытается увеличить продажи этого бренда малоразмерных автомобилей по всему миру, в то время как парковка и выхлопы становятся проблемой для городских клиентов, говорится в сообщении.

Daimler указала в заявлении для Dow Jones Newswires, что принципиально не комментирует слухи.