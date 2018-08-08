МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Официальные автодилеры в России в первом полугодии 2018 года реализовали 250 тысяч автомобилей с пробегом, что на 32% больше, чем за шесть месяцев прошлого года, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"Дилерскими сетями марок-участников данного проекта реализовано около 170 тысяч автомобилей с пробегом. Еще примерно 80 тысяч приходится на дилеров других марок, из них большая часть принадлежит Ford и Lada: эти две марки, по сути, немногие из крупных, которые пока не развивают специальных программ по продажам сертифицированных подержанных автомобилей в своих дилерских сетях", — отмечается в сообщении.

В рамках проекта Data Exchange "Автостат" уже несколько лет получает данные по продажам автомобилей с пробегом от представительств и дистрибьюторов практически всех производителей, имеющих на российском рынке собственные программы по автомобилям с пробегом. Основу проекта составляют общие продажи подержанных автомобилей дилерскими сетями, продажи автомобилей с пробегом профильной марки и продажи сертифицированных автомобилей.

Этот год может стать первым в истории, когда дилеры займут долю 10% от числа всех проданных в России автомобилей с пробегом, считает руководитель проекта Data Exchange Данил Пивоваров.

По данным "Автостата", общий объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России по итогам шести месяцев 2018 года составил 2,54 миллиона единиц, что на 2% больше, чем за тот же период прошлого года.