МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Совет директоров автомобилестроительной компании Tesla встречался несколько раз для обсуждения перевода статуса компании в непубличный и продолжает оценивать этот вопрос, следует из пресс-релиза нескольких членов совета.

"На прошлой неделе Илон (Маск, глава компании — ред.) открыл дискуссию с советом о превращении компании в частную. Это включает обсуждение вопроса о том, как этот статус мог бы лучше способствовать реализации долгосрочных интересов компании, а также вопроса о финансировании этого процесса", — говорится в заявлении членов совета, включая Брэда Бусса, Робина Денхолма, Иры Эренпрайса, Антонио Грасиаса, Линды Джонсон Райс и Джеймса Мердока.

Отмечается, что совет провел несколько встреч по этому вопросу на прошлой неделе.

"Совет предпринимает шаги для оценки (этого предложения — ред.)", — говорится в сообщении.

Днем ранее Илон Маск написал в своем Twitter, что он рассматривает вероятность превращения Tesla в частную (непубличную – ред.) компанию путем обратного выкупа акции по 420 долларов за бумагу. Сейчас он владеет примерно 22% акций компании. Он также отметил, что не планирует продавать свою долю в компании в любом случае.

Позднее Маск в своем блоге опубликовал обращение к сотрудникам Tesla, в котором заявил, что преобразование компании в непубличную поможет создать условия для ее оптимальной работы. По его словам, цена акций Tesla сейчас подвержена сильным колебаниям, что "существенно отвлекает" сотрудников и акционеров. Он также отметил, что реакция общественности на финансовые результаты компании иногда заставляет принимать решения, которые направлены исключительно на краткосрочную перспективу. При этом Маск подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

После этого сообщения акции компании подскочили на 11%, до 379,74 доллара за бумагу.