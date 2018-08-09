МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рынок акций был снисходителен к Илону Маску, который не раз злоупотреблял доверием Уолл-стрит. Однако его очередное громкое заявление – предложение перевести производителя электромобилей Tesla Inc. в непубличную собственность – выглядит как плевок в лицо акционерам. И, что еще хуже, его аргументы в пользу отказа от листинга Tesla ущербны почти по всем параметрам. Утешает лишь то, что если такая сделка состоится, акционеры смогут выйти из капитала, продав бумаги с 23%-ной премией к цене акций по состоянию на понедельник, говорится в статье Dow Jones.

Основной довод, который все чаще приводят подавленные топ-менеджеры компании и предлагающие им свои услуги инвестфонды, состоит в том, что компании часто делают глупости, чтобы оправдать ежеквартальные ожидания рынка, и в результате жертвуют своими долгосрочными перспективами. Если сделать компанию непубличной, то ее руководство сможет не беспокоиться о краткосрочных вопросах и инвестировать долгосрочно, действуя в интересах самой компании, лояльных акционеров и общества в целом.

Проблема в том, что этот подход неприменим к Tesla.

Трудно представить себе компанию, которая думает об интересах Уолл-стрит меньше, чем Tesla. Ранее в этом году Маск на конференции по квартальным финрезультатам отказался отвечать на "скучные глупые вопросы" аналитиков. Кроме того, компания не предоставляет прогнозы по квартальной прибыли и непростительно часто фиксировала убытки, значительно превосходившие ожидания. Квартальную прибыль и она получала всего дважды – и оба раза неожиданно.

Tesla относится к небольшой группе публичных компаний, чьи акционеры активно поддерживают долгосрочные инвестиции. Акции Tesla при IPO в 2010 году стоили 17 долларов, а в эту среду их цена уже составляла 370 долларов. И это несмотря на то, что Маск инвестировал и терял миллиарды долларов, неоднократно размещал новые акции и размывал доли инвесторов, частично оплачивая труд сотрудников акциями компании. Мышление в рамках краткосрочной перспективы – это не про акционеров Tesla. На самом деле, непросто найти инвестиционный или венчурный фонд, который поддерживал бы Tesla в течение 8 лет, в то время как она потеряла такое количество денег.

Краткосрочно мыслящие инвесторы могут давить на руководство по трем направлениям: через беспокойство совета директоров насчет цены акций, голосование инвесторов-активистов по вопросам о руководстве и недружественные заявки. Однако совет директоров, похоже, полностью состоит из сторонников Маска – настолько, что в среду в заявлении, подтверждающем предложение о выкупе, они назвали его только по имени. Инвесторы-активисты не обращают внимания на Tesla. Отчасти это происходит из-за столь сильной поддержки ее акционеров, но также и потому, что любые изменения в стратегии приведут к уходу Маска и обвалу акций. Идея недружественной заявки на покупку Tesla фантастична: при рыночной стоимости в 65 млрд долларов она дороже, чем Ford<F> Motor Co. или BMW AG. Если вкратце, то Маска сдерживает только необходимость поиска достаточных средств для финансирования текущих операций, и якобы краткосрочно мыслящие рынки делают все возможное, чтобы помочь ему в этом.

В электронном письме сотрудникам об идее выкупа компании в непубличную собственность Маск также сделал еще три предположения – одно из них вводит в заблуждение, другое маловероятно, а третье откровенно глупо.

Ошибочна идея о том, что "резкие колебания" цены акций якобы отвлекают сотрудников, которые также являются акционерами. Переход в непубличную собственность сделает эту волатильность скрытой – вместо возможности покупать и продавать акции каждый день, акционеры смогут делать это только дважды в год. Истинная стоимость компании продолжит резко колебаться, но никто не будет об этом знать. Возможно, производство Tesla так сильно отстает от графика потому, что ее сотрудники проводят рабочее время на бирже, торгуя акциями и обсуждая очередные колебания цен – в этом случае уход компании с биржи решит проблему. Но в это трудно поверить.

Маловероятная идея состоит в том, что инвесторы, придерживающиеся тактики коротких продаж, вредят бизнесу. Маск заявил, что Tesla стала крупнейшей жертвой таких инвесторов за всю историю, и у каждого, кто ставит на падение цены акций, есть мотивация атаковать Tesla.

Сторонники коротких продаж, распространяющие недостоверные слухи или активно выискивающие проблемы с автомобилями, чтобы сделать их достоянием общественности, в принципе могут навредить бизнесу. Однако большие проблемы Tesla ни для кого не секрет — о трудностях на производстве, низком качестве продукции и постоянной потребности в новых средствах широко известно. Сам Маск отчасти поспособствовал этому, опубликовав в Twitter первоапрельскую шутку о том, что компания якобы обанкротилась.

Глупо предположение о том, что Tesla станет непубличной компанией, сохранив всех существующих акционеров. В данный момент акционеры могут продавать акции в любой момент и, к огорчению Маска, одалживать их участникам коротких продаж за деньги. Если акционеры смогут делать это лишь дважды в год, то Маск, возможно, победит короткие продажи, но акции станут гораздо менее привлекательными для нынешних акционеров. Продажа по оферте Маска пока выглядит более привлекательной возможностью.

Есть и другая возможная причина для выкупа в непубличную собственность, но Маск не может говорить о ней. Непубличные рынки наводнены ликвидностью, и это позволяет таким стартапам, как Uber Technologies Inc., Airbnb Inc. и SpaceX, другой компании Маска, оставаться непубличными значительно дольше, чем в прошлом, привлекая крупные средства и получая высокие оценки.

Tesla – не та компания, чтобы понравиться обычным группам непубличных инвесторов, которые отдают предпочтение стабильной прибыли и менее чувствительным к состоянию экономики отраслям, в которых они могут позволить себе использовать значительный объем заемных средств. Однако крупные технологические стартапы Кремниевой долины доказали свою привлекательность для суверенных фондов и ряда больших частных фондов, ищущих возможности для роста.

Проблема в том, что обаяние Маска может не подействовать на них так, как оно действует на публичные рынки.