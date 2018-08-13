МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей Ferrari и Lamborghini в России по итогам первого полугодия 2018 года суммарно составили 35 спорткаров, при этом обе итальянские марки показали рост объемов реализации, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Так, за отчетный период продажи Ferrari в РФ составили 16 машин против 15 в январе-июне 2017 года. Из них на спорт-купе Ferrari 488 приходится восемь автомобилей. Также среди реализованных экземпляров значатся модели 812 Superfast и GTC 4 Lusso. Отмечается, что более половины новых автомобилей Ferrari было куплено в Москве (девять штук). По две машины продали в Санкт-Петербурге и Подмосковье, по одной – в Татарстане, Тюменской области и республике Алтай.

Продажи Lamborghini в России в первом полугодии составили 19 спорткаров по сравнению с 17 годом ранее. В частности, было продано 13 машин модели Huracan, а остальные приходятся на Aventador. В Москве купили 11 автомобилей, жители Санкт-Петербурга приобрели три новых Lamborghini, Подмосковья – два. Еще по одному экземпляру было реализовано в Ярославской, Самарской и Омской областях.

"Продажи автомобилей Ferrari и Lamborghini в России растут на фоне падения объемов реализации в целом по сегменту Luxury, которое в первом полугодии 2018 года составило —1%", — отмечают эксперты "Автостата".