МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ, Александр Жирнов. Российский союз автостраховщиков (РСА) предлагает ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО пятью днями, в течение которых автомобилисты должны будут сообщить компании о наступлении страхового случая. В РСА рассчитывают, что такая мера поможет в борьбе с мошенниками, поскольку со временем разобраться в обстоятельствах аварии страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ от нее могут повлечь за собой штраф.

В случае принятия такой поправки владелец автомобиля, не успевший сообщить о наступлении страхового случая в течение пяти дней, вынужден будет доказывать, что у него не было возможности сделать это в указанный срок. Если доказательства сочтут неубедительными, в выплате может быть отказано. В министерстве финансов России, по данным газеты "Ведомости", предложение РСА пока не прокомментировали, хотя отметили, что оно будет рассмотрено.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал предложение РСА "изощренными попытками страховщиков уйти от выплат страхователям", отметив, что часто обратиться в страховую компанию в течение пяти дней после ДТП автомобилисты не в состоянии по ряду объективных причин.

"Если понаблюдать в ретроспективе действия страховых компаний, то складывается впечатление, что основная задача страховых компаний – собрать как можно больше денег с автомобилистов и выплатить, соответственно, как можно меньше под любым предлогом. И это один из таких предлогов, совершенно искусственно выдуманный", — цитирует слова Лысакова РИА Новости.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", согласны с позицией депутата и считают, что инициатива РСА станет очередной юридической уловкой для увеличения доходов страховых компаний. При этом интересы граждан никак не учитываются. Даже если вводить ограничения по срокам выплат, то они должны быть разумными. Кроме того, подобное предложение необходимо обосновать, предоставив официальную статистику, подтверждающую пользу для борьбы с мошенничеством.

НА РУКУ СТРАХОВЩИКАМ

Председатель Московской коллегии адвокатов "Карабанов и Партнеры" Александр Карабанов заявил, что инициатива РСА будет на руку только страховщикам и станет новой причиной отказа в выплатах автовладельцам. По его словам, нюансы страхового бизнеса вполне понятны и заключаются в следующем: привлечь максимальное количество денег в качестве взносов и создать при этом достаточное количество юридических барьеров для того, чтобы людям деньги не отдавать.

"Именно на эту маржу страховые компании и живут", — напомнил эксперт.

Естественно, уменьшение срока получения страховой выплаты пойдет на пользу страховой компании, поскольку поставит еще один юридический заслон для выдачи денег, подчеркнул Карабанов.

"Новые правила будут противоречить интересам граждан, которые не обладают полнотой юридических познаний и не могут иногда вовремя подавать необходимый пакет документов. В результате этого, многие владельцы автомобилей не будут получать законные выплаты, на которые они могли рассчитывать", — сказал эксперт.

Карабанов отметил, что борьба с мошенничеством в автостраховании должна вестись в другом направлении. Для этого необходимо улучшить работу специальных подразделений внутри самих страховых компаний.

"Данная инициатива никаким образом не повлияет на борьбу с мошенничеством в автостраховании. В этом вопросе важнее рассматривать качество работы службы безопасности страховых компаний, что поможет сократить выплаты мошенникам. А не вешать расходы, возникающие из-за непрофессионализма службы безопасности на обычных граждан, рассчитывающих получить компенсации по аварии", — резюмировал эксперт.

МЫ И ТАК НЕ ПОЛУЧАЕМ ВЫПЛАТ

Руководитель общественного движения "Федерация автовладельцев России" Сергей Канаев считает, что страховщики с удовольствием сократили бы сроки выплат и до одного дня. Ни одна страховая компания не заинтересована выплачивать деньги в течение года.

"Нормальное лобби. Они предлагают бороться с мошенничеством, но можно ли победить мошенников в период между пятью днями и годом?" – удивился эксперт.

РСА, по мнению Канаева, стоило бы предоставить статистические подтверждения необходимости своей инициативы. При этом никаких предварительных результатов, подчеркнул он, пока нет, а значит, даже обсуждать эту тему не имеет никакого смысла.

"Что получает автовладелец? Если человек в больнице, РСА готовы прописать для него исключения. Но нам придется выступить в качестве попрошайки", — считает эксперт.

Он добавил, что владелец машины может находиться не только в больнице, но и за границей, и в отпуске. А если страховщики обязательно хотят сократить сроки подачи данных, то они должны быть разумными. Необходимо сразу прописать в законопроекте все подобные ситуации и временные интервалы, которые устанавливаются для них.

"Не меньше трех месяцев. Это точно. Такие сроки оправданы. У людей не всегда есть возможность вовремя получить выплаты. И еще нужно будет доказывать, что была уважительная причина", — считает Канаев.

Максимальный срок сообщения о страховом случае по ОСАГО и сейчас установлен в пять дней. Просто пока нет обоснования для отказа в выплате без открытия производства по делу, напомнил эксперт. Принятие новой поправки только породит множество дополнительных проблем.

"Сокращать вот так радикально до пяти дней и говорить о том, что всем остальным средства не выплачиваются пока вы не доказали уважительную причину, нельзя. Мы и так не получаем выплат", — подытожил Канаев.