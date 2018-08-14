МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Granta, сообщает компания.

"Lada объявляет о начале производства в Тольятти нового семейства Lada Granta, состоящего из 4 типов кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Линейка Lada Granta выделяется абсолютно новой передней частью кузова, отражающей принадлежность к автомобилям Lada нового поколения, где передние фары на темной глянцевой подложке органично вписаны в верхнюю часть радиаторной решетки, а ''икс-графика'' визуально выделена хромированными вставками в форме бумерангов", — говорится в сообщении.

Премьерный показ автомобилей состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.

Компания рассчитывает, что новый модельный ряд Lada Granta позволит привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания дизайна, надежности и цены.